Preparatevi a un viaggio emozionante tra le note e le storie di due giganti della musica mondiale. “Note e Storie: Un Viaggio Musicale con Dylan e Hendrix” è l’evento da non perdere, che renderà omaggio all’eredità di Bob Dylan e Jimi Hendrix. Un’occasione unica per rivivere i momenti più iconici e scoprire aneddoti affascinanti. Domenica 22 giugno, alle 21, al La.B di Pratovecchio: un’esperienza che lascerà il segno.

Arezzo, 20 giugno 2025 – Arriva un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande musica e delle storie che l’hanno plasmata. Arriva , un evento unico nel suo genere, organizzato dall’associazione Pratoveteri Aps, che celebra due icone assolute della musica del Novecento: Bob Dylan e Jimi Hendrix. Domenica 22 giugno, alle 21, sul palco del La.B (ex Lanificio Berti), a Pratovecchio (AR), il giornalista e scrittore Enzo Gentile, tra le firme più autorevoli del giornalismo musicale italiano, nonché Direttore artistico di Naturalmente Pianoforte, ci guiderà in un racconto affascinante e coinvolgente, tra parole, immagini e suoni, per esplorare la straordinaria parabola artistica di Dylan e Hendrix. 🔗 Leggi su Lanazione.it