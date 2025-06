Nordio interviene sulla riforma della Giustizia a ‘Taobuk 2025’

Stasera a Taormina, il ministro Carlo Nordio apre il dibattito sulla riforma della giustizia, ponendo una domanda cruciale: "Nuovi confini per la giustizia?" Durante un dialogo coinvolgente con Elvira Terranova, si analizzeranno le sfide e le opportunità di un sistema in evoluzione. Un’occasione imperdibile per capire come questa riforma possa plasmare il futuro del nostro Paese, mettendo al centro la chiarezza e l’efficienza del diritto.

"Nuovi confini per la giustizia?", rigorosamente con il punto interrogativo: questo il tema che vedrà dialogare il ministro Carlo Nordio con Elvira Terranova, giornalista di Adnkronos, stasera alle 18 sul palco della piazza IX Aprile di Taormina. L'occasione per un confronto che parte dai contenuti della riforma costituzionale, attualmente all'esame del Parlamento, sarà .

«La vittima deve essere in grado di trovare delle forme di autodifesa, magari rifugiandosi in una chiesa o in una farmacia». Lo ha detto il ministro della giustizia Carlo Nordio - La questione della sicurezza delle vittime di violenza è tornata prepotentemente alla ribalta, con l’intervento del ministro della giustizia, Carlo Nordio.

