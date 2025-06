Non vivo più con mio marito vorrei fosse più sensibile ha un carattere molto forte La tv? Mi sono isolata non so perché | lo rivela Barbara Chiappini

Barbara Chiappini, volto noto di “Mezzogiorno in Famiglia” e “Pomeriggio Cinque”, ha scelto di allontanarsi dalla televisione nel 2012, cercando un nuovo equilibrio interiore. Dopo anni di silenzio, si confida a “La volta buona Estate”, rivelando un periodo di isolamento e riflessione, motivato da un’esigenza di concentrazione e crescita personale. Scopriamo insieme cosa l’ha spinta a questa decisione e come ha ritrovato la sua strada.

Barbara Chiappini ha conosciuto la popolarità in tv grazie a programmi come “ Mezzogiorno in Famiglia” o “Pomeriggio Cinque “. La conduttrice è stata ospite a “La volta buona Estate” da Caterina Balivo per spiegare come mai sia poi “scomparsa” dai radar del piccolo schermo. Era il 2012 quando ha chiuso, volontariamente, le porte alla tv italiana. “Mi sono un po’ isolata in questi anni. – ha dichiarato – Non lo so perché, mi volevo concentrare sulla crescita dei bambini. Avevo perso la mamma, mi ero trasferita a Roma e non avevo la famiglia vicina. Adesso sto cambiando, ho iniziato ad andare in cura da una psicoterapeuta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non vivo più con mio marito, vorrei fosse più sensibile, ha un carattere molto forte. La tv? Mi sono isolata, non so perché”: lo rivela Barbara Chiappini

