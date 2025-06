Non tutti puntano al 100 A molti basterebbe il 70 | Ma l’importante è uscire E qui sono tutti d’accordo

Il caldo estivo e l'emozione degli esami di maturità uniscono gli studenti in un momento di condivisione e attesa. Mentre i più ansiosi aspettano il risultato, altri trovano conforto nel confronto e nel supporto reciproco. Fuori dalle aule, tra un sorso di acqua e una risata, si rafforzano legami che andranno oltre le pagine scritte. E ora, con la Seconda Prova alle spalle, il vero viaggio inizia: scoprire cosa riserva il futuro.

Fuori dalle scuole, in cerca di un po' d'ombra, per ripararsi dal cocente sole di un'estate che per alcuni è già cominciata, gli studenti maturandi trovano sollievo confrontandosi sugli esami di maturità appena consegnati. Si è infatti conclusa ieri la fase delle prove scritte con la consegna della Seconda Prova, la più temuta perché specifica per ogni indirizzo di studio. In attesa che escano i compagni Federico, Mattia, Elisa e Gioia scaricano la loro tensione ridendo e scherzando. Federico Meraldi e Mattia Bertolotti sono della 5^G del corso di Relazione Internazionali per il Marketing dell'Istituto Bassi.