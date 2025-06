Non tutti i figli diventano assassini | Filippo Manni purtroppo sì

In una tranquilla villetta di Racale, nel cuore del Salento, il silenzio si infrange in modo sconvolgente: una madre uccisa senza motivo apparente, un figlio che si trasforma in assassino. Filippo Manni, studente romano di 21 anni, ha sconvolto una comunità intera con un gesto che sembra senza senso. Ma dietro questa tragedia, ci sono domande più profonde sulla psiche e le relazioni familiari, lasciando un vuoto che nessuna spiegazione può colmare.

C’è un silenzio che urla, nella villetta di via Toscana, a Racale, nel basso Salento, è  il silenzio che rimane dopo che una madre viene uccisa da suo figlio, un silenzio irreversibile, che non si può spiegare. Non c’era una lite furiosa, non c’erano minacce pregresse. Solo una madre al computer, in smart working, e un figlio che non voleva piĂą sentirla parlare. Filippo Manni, 21 anni, studente universitario a Roma, è sceso con un’accetta ornamentale da boy scout e ha colpito al capo la madre, Teresa Sommario, 52 anni. Poi ha distrutto anche il suo pc. «PerchĂ© parlava», ha detto durante l’interrogatorio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Non tutti i figli diventano assassini: Filippo Manni, purtroppo, sì

In questa notizia si parla di: filippo - manni - tutti - figli

Filippo Manni fermato dopo l’omicidio della madre a Racale, era tornato per la festa patronale - Un tragico episodio scuote Racale: Filippo Manni, 21 anni, è stato arrestato dopo l’omicidio della madre, Teresa Sommario, avvenuto durante la festa patronale.

A Racale, in provincia di Lecce, una donna di 52 anni è stata uccisa dal figlio di 21 anni con un colpo d’accetta alla testa. L’omicidio è avvenuto nella notte all’interno dell’abitazione familiare, al piano terra. Il ragazzo, Filippo Manni, studente universitario di Ec Vai su Facebook

Filippo Manni, accusato dell'omicidio della madre Teresa Sommario a Racale, ha svelato il motivo del brutale gesto: la sua confessione Vai su X

Filippo Manni uccide la mamma Teresa Sommario a colpi di accetta: «Mi aveva rimproverato e mi si è spento tutt; Filippo Manni: “Volevo andare al cimitero a trovare mia nonna o a fare il bagno a mare”; Filippo Manni avrebbe ucciso la madre con l'accetta dopo un rimprovero: Ero entrato senza salutare.

Filippo Manni, il ragazzo che ha ucciso la mamma con un'accetta, un anno fa commentò in Tv un tentato omicidio - Era il 26 giugno 2024 quando Filippo Manni, all'epoca 20enne, commentava in un'intervista Rai l'accoltellamento di una giovane ragazza da parte del fidanzato, il suo ... Lo riporta ilmattino.it

Teresa Sommario uccisa dal figlio, Filippo Manni commentò in diretta tv un tentato femminicidio: «Un bagno di sangue, lui era vivace» - «Tutto inaspettato, c'era un bagno di sangue. ilmattino.it scrive