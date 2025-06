Non sono un mago ma credo nell’Italia

Non sono un mago, ma credo nell’Italia e nel suo spirito indomabile. Gennaro Ivan Gattuso, conosciuto come Rino o Ringhio, incarna perfettamente questa essenza di passione, sacrificio e tenacia. Il nuovo ct azzurro, scelto con entusiasmo a Roma, rappresenta non solo il volto di una squadra, ma anche il cuore pulsante di un Paese che non smette mai di lottare. La sua storia è la testimonianza che il vero successo nasce dalla determinazione e dall’amore per la propria terra.

dall'inviato È difficile pensare a qualcuno che incarni l'essenza dell'identità italiana più di Gennaro Ivan Gattuso, diventato Rino per diminutivo scontato e Ringhio per manifesta superiorità di ferocia sul campo. Perché il nuovo ct azzurro, presentato ieri a Roma al Parco dei Principi, avrebbe tutte le caratteristiche dello stereotipo da patriottismo banale: ragazzo del sud, emigrante che non ha avuto paura di partire per fare fortuna, faccia da duro e da mediano, un cuore che fa provincia e un attaccamento ai valori di famiglia e maglia che riportano ad un altro millennio. Bene, se pensate che Gattuso possa salvare l'Italia solo perché è uno vero come la nduja della sua Calabria (che infatti non è tipica delle sue parti, Schiavonea, ma dell'altro versante, a proposito di stereotipi), siete fuori strada.

