Non solo Milano e Roma | da Nord a Sud la carica dei Pride di provincia in piazza contro invisibilità e pregiudizi

Dalla magica Trieste alla vivace Palermo, non solo Milano e Roma: da Nord a Sud, la carica dei Pride di provincia si mobilita contro invisibilità e pregiudizi. Sono ormai circa cinquanta le città italiane che, quest’anno, scendono in piazza per i diritti LGBTQIA+, molte per la prima volta. In territori meno battuti, marciare per l’orgoglio assume un significato ancora più potente: un gesto di resistenza e di speranza che unisce tutta Italia.

Com'è bello andare al Pride da Trieste in giù. Sono una cinquantina le città italiane che quest ' anno scenderanno in piazza per celebrare i diritti della comunità queer, alcune per la prima volta. Ma se le parate nei grandi centri, ancora indispensabili, attirano folle e visibilità, è nei territori meno battuti che il Pride assume un valore ancora più profondo. Cosa significa marciare per l ' orgoglio LGBTQIA+ in quelle regioni dove esiste un solo Pride o in quelle piccole città in cui la resistenza arcobaleno si scontra con mentalità "tradizionali" e pregiudizi radicati? Ilfattoquotidiano.it ha tracciato una " mappa" dei Pride che si fanno largo nelle realtà più difficili, dove la libertà di essere se stessi è ancora un traguardo lontano.

