Non solo il brano rap dal carcere un amico di Michelle Causo denuncia | Insulti e minacce da quel profilo

Immergiti in questa vicenda intricata, dove tra minacce online e tensioni penali si intrecciano le vite di chi cerca giustizia e verità. La denuncia di un amico di Michelle Causo svela un lato oscuro dei social, con insulti e minacce provenienti da profili sospetti. Una storia che solleva interrogativi sulla responsabilità digitale e la tutela delle vittime. Continua a leggere per scoprire come si evolve questa delicata situazione.

La denuncia presentata da un amico di Michelle Causo dopo alcune minacce che avrebbe ricevuto sui social da profili che sarebbero riconducibili al giovane in carcere per l'omicidio della giovane o a qualche suo compagno di cella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Il vostro odio è la mia forza” Il ragazzo che il 28 giugno 2023 ha tolto la vita a Michelle Causo ha pubblicato un album dal carcere, pubblicandolo su un profilo Instagram che sostiene essere gestito da un amico. E insulta chi lo critica Vai su Facebook

