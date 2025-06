Non solo festa La città pensa al suo futuro

Non solo festa, la cittadina pensa al suo futuro: un'occasione unica per scoprire come il cambiamento sostenibile possa migliorare la qualità della vita. Sabato 28 giugno, “Tirano che cambia” invita tutti a un percorso tra musica, laboratori e tour guidati, con momenti di riflessione sul futuro della comunità. Il sindaco Stefania Stoppani ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa come un vero e proprio stimolo per costruire insieme un domani più verde e responsabile.

Un tuffo nel futuro. È in programma sabato 28 giugno “Tirano che cambia: leggi, gusta, impara“, evento con musica, laboratori, tour guidati e momenti di riflessione che mettono al centro il cambiamento sostenibile e la qualità della vita della cittadina aduana. Il sindaco Stefania Stoppani (nella foto) ha espresso gratitudine per il lavoro condiviso con assessori, consiglieri, cittadini e sponsor. "Il progetto rappresenta un vero e proprio cambiamento per Tirano: non è solo un evento, ma un nuovo modo di pensare e vivere la nostra città, più sostenibile, più partecipata, più attenta ai bisogni di tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Non solo festa. La città pensa al suo futuro

In questa notizia si parla di: città - festa - pensa - sostenibile

La folle notte di festa del Bologna per la Coppa Italia: chi a Roma, chi in città all'alba. Tra gioia e commozione - Una notte indimenticabile ha avvolto Bologna e Roma durante la festa per la Coppa Italia. Trentamila tifosi nella capitale, tra lacrime di gioia e brindisi, hanno celebrato un trionfo storico.

Dal 13 giugno parte il nuovo servizio di bus notturni gratuiti a Barletta, pensato per accompagnare i giovani verso i lidi in tutta sicurezza. Un’iniziativa che rende l’estate più sicura e sostenibile, per vivere le serate sul mare senza pensieri! #BusNotturniBarl Vai su Facebook

Non solo festa. La città pensa al suo futuro; La festa dei popoli è appena conclusa e già si pensa alla prossima edizione; Un'estate di appuntamenti musicali in Svizzera.