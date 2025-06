Non so se potrò di nuovo giocare a calcio Sono molto grato all’Udinese | Deulofeu a cuore aperto parla dell’infortunio

Gerard Deulofeu, ex attaccante dell'Udinese, affronta con coraggio il suo lungo percorso di recupero. Dopo un grave infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo ormai da due anni e mezzo, il suo cuore resta fedele al calcio e alla speranza di tornare a brillare. Con determinazione e passione, Deulofeu si impegna giorno dopo giorno: perché, quando si ama qualcosa, non ci si arrende mai.

“A volte faccio progressi, ma ci sono anche battute d’arresto, e non si sa mai se ce la farò. Ma sono pazzo e non ho intenzione di mollare. Farò di tutto per tornare a giocare”. Parola di Gerard Deulofeu, attaccante spagnolo ex Udinese che ha giocato l’ultima partita ormai due anni e mezzo fa, a gennaio 2023. Poi il nulla. Un infortunio grave che inizialmente sembrava doverlo tenere fuori per 89 mesi. Ma non è mai rientrato. L’infezione alla cartilagine ha complicato tutto. Adesso Deulofeu è in un limbo bruttissimo: non sa quando e se tornerĂ . “Non riesco a giocare da piĂą di due anni e mezzo. Ho avuto un grave infortunio al ginocchio, complicato da un’infezione alla cartilagine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non so se potrò di nuovo giocare a calcio. Sono molto grato all’Udinese”: Deulofeu a cuore aperto parla dell’infortunio

UDINESE - Deulofeu: "E' difficile, ma farò di tutto per tornare a giocare" https://ift.tt/ysxY7Kf Vai su X

