Non rispondere al messaggio sulla sanzione AGCOM per il Piracy Shield è una truffa

Attenzione: sta circolando una truffa che sfrutta il nome dell’AGCOM riguardo sanzioni legate al Piracy Shield e allo streaming illegale. I malintenzionati stanno inviando comunicazioni false per ingannare e frodare le persone. Ricorda: non sono messaggi ufficiali dell’autorità. Per proteggerti, informati sempre attraverso canali ufficiali e diffida da ogni comunicazione sospetta. La tua sicurezza online dipende dalla tua attenzione!

Il Garante ha segnalato che malintenzionati stanno inviando alle persone comunicazioni su sanzioni legate al Piracy Shield e allo streaming illegale. Tutto falso, non sono messaggi di AGCOM.

