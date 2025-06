Non possiamo non tifare per l' Auckland City

Non possiamo non tifare per l'Auckland City. Nonostante le aspettative sfavorevoli e i pronostici sfavillanti, questa squadra dimostra che il cuore e la determinazione contano più di ogni statistica. Alla vigilia del Mondiale per Club, anche se i numeri dicevano altro, il campo ha scritto una storia diversa. E voi, siete pronti a scoprire come il coraggio possa ribaltare ogni previsione?

Ok, non saranno i più forti in campo, eppure dietro all'Auckland City, che il 20 giugno alle 18 incontra il Benfica, ci sono delle storie pazzesche. Alla vigilia del Mondiale per Club, il Supercomputer di Opta (società specializzata nell'analisi dei numeri e nelle statistiche) dava alla squadra neozelandese lo 0% di possibilità di arrivare ai quarti di finale, e lo 0,1% di superare il girone e qualificarsi agli ottavi. Sul campo i fatti lo hanno confermato: contro la corazzata Bayern Monaco, per esempio, ha perso 10-0. Cosa che non stupisce granché, perché di fronte a una delle squadre più forti d'Europa c'era un gruppo di semi-dilettanti, per il quale già essere negli Stati Uniti al Mondiale per Club è un evento storico.

