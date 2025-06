Non pensavo potesse succedere | la rivelazione di Conte su McTominay e Lukaku

Non avrei mai immaginato di ascoltare la rivelazione di Conte su McTominay e Lukaku, due protagonisti che hanno avuto un ruolo inaspettato nel quarto scudetto del Napoli. Durante l’intervista con Federico Buffa per Sky Sport, il tecnico leccese ha svelato retroscena sorprendenti sui due talenti, aprendo una nuova prospettiva sulla loro influenza nel successo azzurro. Questi dettagli cambieranno sicuramente le nostre percezioni di questa incredibile stagione.

Il tecnico del Napoli ha rivelato dei retroscena inediti sul centrocampista scozzese e sull'attaccante belga, diventati protagonisti del quarto scudetto Nel secondo episodio dell'intervista dedicata ad Antonio Conte con Federico Buffa per Sky Sport, il tecnico leccese ha raccontato degli importantissimi retroscena. I protagonisti? Scott McTominay e Romelu Lukaku, tra gli artefici del quarto scudetto del Napoli. Due nomi che hanno cambiato in positivo la stagione degli azzurri, trascinandoli verso un successo completamente inaspettato. I due migliori marcatori del Napoli scudettato, sono arrivati negli ultimissimi giorni di calciomercato, creando non pochi problemi allo stesso Conte.