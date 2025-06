NON PARTECIPIAMO PIÙ A EUROVISION | Si ritirano per sempre in protesta con l’organizzazione | perso un altro paese

L’Eurovision 2025 si è concluso in modo tumultuoso e ricco di polemiche, con alcuni paesi storici che decidono di ritirarsi per sempre in segno di protesta contro le scelte dell’organizzazione. La vittoria a Basilea dell’Austria con JJ ha acceso discussioni e riflessioni sul futuro di questa prestigiosa kermesse. Ma cosa ci riserva il prossimo anno? Restate con noi, perché la scena musicale internazionale sta vivendo un momento di grande fermento e cambiamento.

Uno degli storici partecipanti alla kermesse internazionale ha minacciato di ritirarsi per sempre se le cose non cambieranno. L'edizione 2025 dell'Eurovision Song Contest, ospitata nella suggestiva cornice di Basilea, si è conclusa con la vittoria dell'Austria. A portare a casa il trofeo è stato JJ, nome d'arte di Johannes Pietsch, con il brano "Wasted Love", un potente mix tra pop e lirica che ha conquistato sia le giurie professionali (258 punti) sia il televoto (178 punti), per un totale di 436 punti. Per l'Austria si tratta della terza vittoria nella storia della competizione, dopo quelle del 1966 e 2014.

