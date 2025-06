Non ci sono dubbi Garlasco arrivati i risultati degli esami | cambia tutto Cosa succede adesso

Le recenti analisi degli esami a Garlasco hanno rivoluzionato il caso di Chiara Poggi, riaccendendo speranze e dubbi. Con la richiesta di revisione del processo da parte di Alberto Stasi, ex fidanzato condannato, il mistero si infittisce e tutto può cambiare. Ma cosa succederà ora? La verità sta per emergere, e le prossime settimane saranno decisive per svelare nuovi dettagli sulla tragica vicenda.

Le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, la giovane trovata senza vita il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, sono state riaperte in seguito alla richiesta di revisione del processo avanzata da Alberto Stasi. Stasi, ex fidanzato della vittima e condannato in via definitiva nel 2015, ha presentato una nuova istanza che ha riacceso l’attenzione sulla possibilità di piste alternative trascurate all’epoca delle prime inchieste. A rilanciare il caso è stata la Corte d’Assise di Milano, che ha disposto un nuovo incidente probatorio per verificare elementi che potrebbero rimettere in discussione l’unica condanna finora emessa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: sono - garlasco - dubbi - arrivati

Delitto di Garlasco, la maxi perizia dovrà rispondere a 6 domande: ecco quali sono - Nel delitto di Garlasco, la maxi perizia genetica avrà il compito di rispondere a sei cruciali domande.

“A chi diffonde falsità , cattiverie e insinuazioni su mia figlia dico soltanto una parola: vergognatevi. È stata uccisa. Lei è la vittima, anche se molti se lo sono dimenticato” Quello che sta accadendo intorno alla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco “è vergognos Vai su Facebook

Delitto di Garlasco: come siamo arrivati a questo punto? Cosa è successo in 17 anni di indagini, processi e colpi di scena; Garlasco, Erba, Brembate, Avetrana, i delitti più discussi; I video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e lo scontrino di Sempio: i dubbi degli inquirenti su Garlasco.

Delitto Garlasco, prosegue incidente probatorio. Analisi reperti sequestrati: quali sono - Leggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, prosegue incidente probatorio. Secondo tg24.sky.it

Garlasco, i dubbi di Massimo Lovati sui reperti dell'incidente probatorio e i sospetti sulla spazzatura - Massimo Lovati non nasconde una certa perplessità sugli elementi posti al centro dell’incidente probatorio in corso sul delitto di Garlasco. Si legge su informazione.it