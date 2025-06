Non ce l’ha fatta Il malore in piscina a soli 10 anni è arrivata la peggiore delle notizie

Una tragedia che ha sconvolto una piccola comunità: un bambino di soli 10 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore in piscina a Torre dè Picenardi. Nonostante le speranze e le cure, il suo coraggiose battaglia si è conclusa tragicamente, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici. È un richiamo alla necessità di maggiore attenzione e sicurezza, per prevenire simili lutti in futuro.

È morto dopo due giorni di agonia il bambino di 10 anni che mercoledì pomeriggio aveva accusato un malore mentre si trovava in piscina a Torre dè Picenardi, in provincia di Cremona. Il piccolo, di origini cinesi e residente a Canneto sull’Oglio (Mantova), era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove oggi è stato dichiarato il decesso. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di mercoledì al centro natatorio del paese cremonese, dove il bambino stava partecipando a una giornata di giochi organizzata dal Grest parrocchiale di Canneto sull’Oglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non ce l’ha fatta”. Il malore in piscina a soli 10 anni, è arrivata la peggiore delle notizie

