Non c’è due senza tre Il conduttore tv più amato di tutti diventa di nuovo nonno

Il celebre volto della televisione italiana, tra i più amati dagli spettatori Mediaset, sta per vivere ancora una volta la gioia della famiglia che cresce. Il lieto annuncio è arrivato direttamente dai social: con alcune dolci immagini scattate in riva al mare, si è scoperto che Edoardo e Ginevra, già genitori di due bambini, sono in attesa del terzo figlio. Nelle foto si vede chiaramente il pancione in primo piano, accompagnato da una frase che non lascia spazio a dubbi: “Non c’è due senza tre”. Una notizia che ha subito conquistato la simpatia del pubblico e trovato eco anche sul sito ufficiale di Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it