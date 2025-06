Non c'è alcuna invasione di blatte volanti a Roma dice il Comune Ma parte la disinfestazione

Nonostante le rassicurazioni del Comune, le blatte volanti si fanno notare a Roma, creando disagio tra cittadini e residenti. Per mettere fine a questa fastidiosa presenza, il Dipartimento Ambiente ha avviato un intervento di disinfestazione mirato in diversi quartieri della Capitale. La lotta contro questi insetti è in corso, ma è importante conoscere le strategie adottate e i risultati attesi per tornare a vivere in una città più pulita e sicura.

Blatte volanti a Roma. Non sarĂ un'invasione, come sostiene il Campidoglio. Ma questi insetti ci sono e danno fastidio, tanto che il Dipartimento Ambiente ha programmato disinfestazioni in diversi quartieri della Capitale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: invasione - blatte - volanti - roma

Blatte volanti e giganti spaventano i romani: l’invasione della specie americana è esplosa con i primi caldi - L’estate romana si presenta sotto una nuova minaccia: le blatte giganti volanti, un’invasione arrivata direttamente dall’America e scoppiata con i caldi.

Invasione di blatte "volanti" a Roma, i consigli dell'etologo Andrea Lunerti: "Bisogna prestare attenzione alle…" Vai su Facebook

Blatte volanti a Roma, l’invasione nelle piazze: “Ogni sera escono dai tombini” #ASRoma Vai su X

5 domande (e risposte) sull’invasione delle blatte volanti a Roma; Blatte volanti a Roma, partito il piano di disinfestazione: la mappa degli interventi; Roma, invasione di blatte volanti: nuova specie americana.

Invasione di blatte volanti a Roma: da dove arrivano e perché non è un buon segno - Invasione in differenti quartieri a causa del gran caldo: ecco cosa sapere e che rischi si possono correre ... Lo riporta tecnologia.libero.it

Invasione di blatte volanti a Roma, il disinfestatore: “Possono arrivare ai piani alti dei palazzi” - Un problema che non colpisce solo il quartiere Aurelio, ma anche altre zone della capitale come Torpignattara, Monte Mario, il Lido di Ostia e vari altri quadranti. Da fanpage.it