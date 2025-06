Non buttarlo via Non è un rifiuto La campagna antiabbandono 2025 dell’Enpa

Non buttarlo via: questa è la frase che deve risuonare forte contro l'abbandono degli animali. La campagna antiabbandono 2025 dell'ENPA, partita il 16 giugno e in corso fino al 31 agosto, si prepara a toccare il suo apice nel weekend del 5-6 luglio, in occasione della Giornata Antiabbandono. In quelle date, centinaia di cittadini e volontari uniranno le forze per sensibilizzare e proteggere i nostri amici a quattro zampe.

È partita il 16 giugno e proseguirà fino al 31 agosto la nuova campagna nazionale contro l’abbandono degli animali promossa dall’Ente Nazionale Protezione Animali, che avrà il suo momento clou nel weekend del 5 e 6 luglio, in occasione della Giornata Antiabbandono. In quelle date, centinaia di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - “Non buttarlo via. Non è un rifiuto”. La campagna antiabbandono 2025 dell’Enpa

In questa notizia si parla di: antiabbandono - buttarlo - rifiuto - campagna

Dal 16 giugno al 31 agosto la nuova campagna nazionale punta alla sensibilizzazione, con il suo culmine previsto proprio per la Giornata Antiabbandono il weekend del 5 e 6 luglio Vai su Facebook

“Non buttarlo via. Non è un rifiuto”: al via la campagna antiabbandono animali 2025 dell’ENPA; “Non buttarlo via. Non è un rifiuto”. Parte la campagna antiabbandono 2025 dell’Enpa; Non buttarlo via, non è un rifiuto.

"Non buttarlo via, non è un rifiuto" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com

“Non buttarlo via. Non è un rifiuto”: contro l’abbandono degli animali - Parte la campagna antiabbandono 2025 dell’Enpa: il 5 e 6 luglio volontari in centinaia di piazze ... Secondo italiachiamaitalia.it