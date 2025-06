Non autosufficienza | l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico investe nei più fragili

L’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico alza l’asticella dell’assistenza nel 2024, destinando oltre 14 milioni di euro alla non autosufficienza. Un investimento significativo, di 14.210.298,81 euro, volto a migliorare la vita di anziani, persone con disabilità e le loro famiglie. Questo impegno testimonia una comunità che investe nel benessere sociale, puntando a creare un futuro più inclusivo e solidale per tutti.

Un investimento importante, che supera i 14 milioni di euro, è stato destinato nel corso del 2024 alla non autosufficienza dall'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Per la precisione, si tratta di 14.210.298,81 euro, stanziati per sostenere anziani, persone con disabilità e famiglie in.

