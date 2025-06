Non ammessa alla Maturità con 4 insufficienze | il TAR conferma la decisione del CdC

Una decisione che suscita riflessioni profonde sul valore dell’educazione e delle regole. La studentessa, con quattro insufficienze gravi, non è stata ammessa alla maturità, e il TAR della Calabria ha confermato questa scelta, sostenendo la validità pedagogica della decisione. Ma cosa significa davvero per il futuro degli studenti e per il sistema scolastico? La risposta risiede in un equilibrio tra disciplina e opportunità di crescita.

Il ricorso di una studentessa non ammessa all'esame di maturità a causa di quattro insufficienze gravi è stato respinto dal TAR della Calabria. I giudici hanno confermato la legittimità della decisione del Consiglio di Classe, sottolineando il valore formativo ed educativo della non ammissione. La decisione del consiglio di classe: la studentessa non è ammessa

