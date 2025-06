Noi imprenditori della cannabis trattati come narcos

Simona Giorgi ed Emiliano Del Ferraro sono i primi indagati per spaccio da quando è entrato in vigore il dl sicurezza. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Noi, imprenditori della cannabis trattati come narcos”

In questa notizia si parla di: imprenditori - cannabis - trattati - narcos

Cannabis light, il sit-in degli imprenditori che hanno perso il lavoro per colpa del dl Sicurezza: “Trattati da narcotrafficanti” - Il sit-in degli imprenditori di cannabis light, organizzato da Riccardo Magi e Antonella Soldo davanti a Montecitorio, mette in luce le drammatiche conseguenze del dl Sicurezza.

Cannabis light, il sit-in degli imprenditori che hanno perso il lavoro per colpa del dl Sicurezza: “Trattati da narcotrafficanti” Vai su X

Cannabis, la protesta di due imprenditori davanti a Montecitorio: Trattati come Narcos; Venezia, un grande albero crolla tra la folla: urla, fuga e soccorsi in Piazzale Roma; Cannabis light tra sequestri e assoluzioni, i produttori trattati come narcos.

“Noi, imprenditori della cannabis trattati come narcos” - Simona Giorgi ed Emiliano Del Ferraro sono i primi indagati per spaccio da quando è entrato in vigore il dl sicurezza ... repubblica.it scrive

Da imprenditori a narcos grazie al decreto sicurezza: l’incredibile storia di Emiliano e Simona - I negozi di canapa industriale di Simona ed Emiliano sono i primi “bersagli”: i due, accusati di spaccio, rischiano ora dai 6 ai 20 anni ... Da msn.com