No al riarmo | Enrico Bruni e i Giovani Democratici alla manifestazione di Roma

Il 21 giugno a Roma, con entusiasmo e determinazione, uniamoci contro il riarmo e le sue conseguenze devastanti. Enrico Bruni e i Giovani Democratici si schierano con forza contro questa deriva, portando avanti un messaggio chiaro: la pace è possibile, ma solo se scegliamo di dire no alla guerra e al genocidio. La nostra voce conta: facciamo sentire il nostro rifiuto e costruisci con noi un futuro di speranza e solidarietà .

Il 21 giugno sarò a Roma. Con convinzione. Sul pullman, con chi dice NO alla guerra, al riarmo, al genocidio. Come Giovani Democratici parteciperemo alla manifestazione nazionale promossa dalla rete "Stop al Riarmo" contro una deriva che sta portando l'Europa — e l'Italia — verso una.

Sabato 21 giugno, ore 14 – Roma, Piazza San Paolo Scendiamo in piazza per dire NO alla guerra, al riarmo, al genocidio e all’autoritarismo. Una grande manifestazione nazionale promossa da oltre 300 realtà italiane nell’ambito della campagna europea # Vai su Facebook

