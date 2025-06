No a diete last minute e privazioni possono avere l’effetto contrario | la nutrizionista Silene Pretto sfata miti e leggende per prepararsi alla prova costume

No a diete last minute e privazioni improvvisate: spesso, sono più dannose che utili. La nutrizionista Silene Pretto sfata miti e leggende per aiutarci a prepararci alla prova costume in modo sano e consapevole. Dalle soluzioni fai da te dei social alle promesse miracolose, è il momento di capire cosa funziona davvero e cosa, invece, può compromettere il nostro benessere. Scopri come affrontare l’estate con equilibrio e sicurezza!

Dalle diete fai da te dell’ultimo minuto ai mix “ miracolosi ” che promettono un corpo pronto per l’estate in poche settimane, se non giorni. Negli ultimi scampoli di primavera, quando già il caldo si fa sentire, i social, in particolare Tiktok, si riempiono di promesse per chi cerca, prima dell’estate, di rimettersi in forma all’ultimo minuto. Miti e leggende che, per lo più, non solo risultano essere inutili ma, anzi, rischiano anche di far male e peggiorare le condizioni di benessere del malcapitato utente social. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Silene Pretto che proprio dei social ha fatto il suo mezzo di comunicazione principale con oltre 500mila follower su Instagram e oltre 600mila su Tiktok. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “No a diete last minute e privazioni, possono avere l’effetto contrario”: la nutrizionista Silene Pretto sfata miti e leggende per prepararsi alla “prova costume”

In questa notizia si parla di: miti - diete - leggende - last

Basta diete radicali. L'appello degli oncologi contro le cure fai da te per il cancro; Dieta vegana: fa bene o fa male?; Le diete che ti hanno rovinato la vita, libro di Giulia Biondi.

Irlanda: 5 miti e leggende del folklore - Quando si parla di miti e leggende irlandesi, non c’è posto in Europa che brulica di racconti più dell’Irlanda. Riporta eroicafenice.com

7 miti da sfatare sull'alimentazione - Il Ministero della Salute e i nutrizionisti cercano di fare chiarezza, ma è fondamentale sfatare le leggende ... Scrive msn.com