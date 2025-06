No a costi extra il bagaglio a mano deve essere incluso nel biglietto aereo | la proposta dell’Ue Compagnie low cost furiose | Al cinema i popcorn sono compresi?

La battaglia contro i costi extra per il bagaglio a mano si fa sempre più vibrante, con milioni di viaggiatori stufi di sorprese sgradite al check-in. Le compagnie low cost, che spesso sfruttano questa voce per aumentare i ricavi, rischiano di dover cambiare rotta grazie a un emendamento in approvazione alla Commissione Trasporti del Parlamento Europeo. Una vittoria per chi sceglie trasparenza e convenienza: il trolley deve essere incluso nel prezzo del biglietto, senza sorprese né costi nascosti.

La battaglia contro i costi extra per il bagaglio a mano, incubo di milioni di viaggiatori e miniera d’oro per le compagnie aeree (soprattutto low cost), arriva a un punto di svolta. Alla vigilia del voto della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo, previsto per il 24 giugno, è stato presentato un emendamento che mira a stabilire un principio chiaro: il trolley non si paga, deve essere incluso nel prezzo del biglietto. Un tentativo, non il primo, di mettere ordine nella giungla di regole e balzelli che ha trasformato un servizio essenziale in una fonte di ricavo da 10 miliardi di euro solo nel 2024 per le compagnie aeree. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “No a costi extra, il bagaglio a mano deve essere incluso nel biglietto aereo”: la proposta dell’Ue. Compagnie low cost furiose: “Al cinema i popcorn sono compresi?”

