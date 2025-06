Nintendo Switch 2 soffre di problemi con l’HDR ecco alcuni consigli per risolverli

La Nintendo Switch 2 ha rivoluzionato il mercato introducendo l’HDR, ma alcuni utenti stanno riscontrando problemi di visualizzazione come colori spenti e contrasto debole. Questi disguidi, spesso legati a una calibrazione non ottimale, possono compromettere l’esperienza di gioco. Fortunatamente, esistono alcuni semplici consigli per ottimizzare la gestione dell’HDR e godere appieno delle sue potenzialità. Ecco come migliorare subito la qualità delle immagini sulla tua console.

Nintendo Switch 2 introduce per la prima volta l’HDR su una console Nintendo, ma la sua implementazione iniziale lascia spazio a numerose criticità, soprattutto nella fase di calibrazione. Secondo l’analisi tecnica di HDTVTest, molti utenti segnalano colori spenti, immagini slavate e un contrasto debole, a causa di una gestione poco ottimizzata della tecnologia HDR. Questo accade, in particolare, durante la schermata di calibrazione dove è richiesto di regolare la visibilità delle immagini, spesso con esiti confusi e poco chiari. Il cuore del problema risiede nel fatto che la calibrazione HDR della Switch 2 presuppone l’attivazione della modalità HGIG (HDR Gaming Interest Group), disponibile solo su alcuni televisori. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Nintendo Switch 2 soffre di problemi con l’HDR, ecco alcuni consigli per risolverli

