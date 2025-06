Nintendo Switch 2 le schede con chiave di gioco non danneggiano le vendite delle terze parti per un analista

Nintendo Switch 2 ha rivoluzionato il mercato delle schede con le chiavi di gioco, ma secondo l’analista Daniel Ahmad, questa innovazione non danneggia le vendite dei titoli third-party. In realtà, altri fattori come la strategia di marketing e la disponibilità di contenuti influenzano maggiormente il successo commerciale. Questo scenario apre nuove prospettive sul futuro del settore videoludico, dimostrando che l’innovazione può coesistere con un mercato dinamico e in continua evoluzione.

Durante il lancio di Nintendo Switch 2 si è acceso un dibattito sul perché i giochi third-party abbiano venduto poco (stando ad un report), con alcuni che hanno prontamente puntato il dito contro le Game-Key Card, un nuovo formato fisico in cui la cartuccia contiene solo una chiave per il download, senza alcun file di gioco incluso. Tuttavia, secondo Daniel Ahmad, analista di Niko Partners, questa spiegazione è superficiale e fuorviante: le schede con chiave di gioco non stanno danneggiando realmente le vendite, almeno non in modo rilevante. Ahmad spiega che il vero problema risiede altrove. Come già successo con la prima Switch, molti giochi third-party arrivati al debutto della nuova console sono conversioni tardive, già disponibili su altre piattaforme da tempo. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Nintendo Switch 2, le schede con chiave di gioco non danneggiano le vendite delle terze parti, per un analista

