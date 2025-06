Nintendo Switch 2 ha superato le vendite totali di PS5 Digital ed Xbox Series X|S in Giappone

Il debutto di Nintendo Switch 2 in Giappone ha rivoluzionato il mercato, superando in soli dieci giorni le vendite complessive di PS5 Digital Edition e Xbox Series XS. Con oltre un milione di unità vendute, la nuova console di Nintendo si conferma protagonista indiscussa, catturando l’attenzione di appassionati e critici. Questo straordinario risultato sottolinea come Nintendo continui a dominare il panorama videoludico, lasciando intuire un futuro ricco di successi ancora più sorprendenti.

Il debutto di Nintendo Switch 2 in Giappone ha immediatamente segnato un risultato storico: in soli dieci giorni la nuova console di Nintendo è riuscita già a superare le vendite cumulative di console concorrenti presenti sul mercato da anni. Secondo i dati ufficiali pubblicati da Famitsu, al 15 giugno 2025, Switch 2 ha totalizzato 1.101.136 unità vendute, battendo di conseguenza PS5 Digital Edition (975.486 unità ), PS5 Pro (221.181), Xbox Series X (337.811), Xbox Series S (320.762) ed Xbox Series X Digital Edition (20.854). Un risultato ovviamente impressionante, considerando la giovane età della console rispetto ai rivali. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Nintendo Switch 2 ha superato le vendite totali di PS5 Digital ed Xbox Series X|S in Giappone

