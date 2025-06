Nintendo Switch 2 | Giocatore di Pokèmon perde 10 anni di salvataggi

Il debutto di Nintendo Switch 2 il 5 giugno 2025 ha segnato un nuovo capitolo nel mondo dei videogiochi, conquistando milioni di utenti in poche ore. Tuttavia, tra entusiasmo e novità, si nasconde una storia sconvolgente: un giocatore di Pokémon ha perso ben 10 anni di salvataggi a causa di un errore tecnico. Un episodio che mette in luce quanto l’innovazione possa anche portare con sé sfide impreviste.

Il debutto della Nintendo Switch 2, avvenuto il 5 giugno 2025, è stato accolto con entusiasmo in tutto il mondo. Con oltre 3,5 milioni di unità vendute nei primi quattro giorni, il lancio si è confermato un successo commerciale e mediatico. Tuttavia, non tutti i giocatori stanno vivendo un passaggio indolore alla nuova generazione: un utente storico ha raccontato un'esperienza traumatica che ha scosso la community dei fan di Pokémon. Un errore fatale: addio a due decenni di avventure Pokémon. L'utente, attivo da più di vent'anni nella saga Pokémon, ha condiviso la sua storia sui social: durante il trasferimento dati dalla Switch originale alla Switch 2, tutto sembrava essere andato a buon fine.

