Niente aborti in ospedale il M5S | Vigileremo sulla reale ripresa del servizio

Il diritto di scelta delle donne deve essere rispettato e tutelato. Da mesi, il servizio di Interruzione Volontaria di Gravidanza presso l’ospedale di Caserta non è stato garantito, creando una grave violazione della legge n. 194/1978. Il Movimento 5 Stelle vigileremo attentamente affinché questa problematica venga risolta al più presto e il diritto alla salute e alla libertà delle donne sia pienamente rispettato.

“Per mesi il servizio di Interruzione Volontaria di Gravidanza presso l’ospedale di Caserta non è stato garantito. Una palese violazione dell’articolo 9 della legge n. 194 del 1978 che prevede che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Niente aborti in ospedale, il M5S: "Vigileremo sulla reale ripresa del servizio"

In questa notizia si parla di: servizio - ospedale - niente - aborti

Klaus Davi ricoverato in ospedale: ha avuto un malore mentre registrava un servizio in Calabria, come sta ora - Il giornalista Klaus Davi è attualmente ricoverato all'ospedale di Polistena, in Calabria, per un malore accusato durante le riprese di un servizio sulla criminalità organizzata.

Trump revoca la politica di Biden: niente più obbligo di aborti d’emergenza per gli ospedali Vai su X

La Sicilia è una della regioni italiane in cui è più difficile abortire. Ma le cose stanno cambiando ? https://shorturl.at/qAqXF Vai su Facebook

Aborti in ospedale: piena operatività da settembre; Stop agli aborti all’ospedale di Caserta, mancano medici non obiettori; Aborti sospesi per mancanza di medici non obiettori: Entro luglio ripartirà il servizio.

Caserta, servizio interruzione gravidanza sospeso per mesi in ospedale: M5S interroga il Ministero - “Per mesi il servizio di interruzione volontaria di gravidanza presso l’Ospedale di Caserta non è stato garantito. Segnala pupia.tv

Aborti sospesi in ospedale Caserta, sabato assemblea pubblica - L'associazione di volontariato Laiga (Libera Associazione Italiana Ginecologi per Applicazione legge 194) esprime profonda preoccupazione per la sospensione del servizio di interruzione volontaria di ... Si legge su ansa.it