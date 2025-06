Nidi e uova all’Oasi Smeraldino È la casa della natura

Benvenuti all’Oasi dello Smeraldino, un vero e proprio gioiello di biodiversità nel cuore della città. Questo parco di 22 ettari, ricco di habitat naturali e storia millenaria, nasce come Casa della Natura, un rifugio per uccelli, piante e piccoli esploratori. Un luogo dove la natura incontra la storia, offrendo un’esperienza unica di scoperta e rinascita. Preparati a immergerti in un mondo di meraviglie naturali e culturali.

Nasce la Casa della natura all’Oasi dello Smeraldino, un angolo di foresta urbana di 22 ettari, trasformato in un mosaico di habitat pensato per proteggere e valorizzare la biodiversità. Un tempo risaie appartenenti al Conte di Belgioioso nel lontano 1700, oggi quell’area rivive accanto alla cascina Follazza - dove un vecchio mulino macinava le farine del territorio - come un luogo di scoperta, memoria e rinascita naturale. Un santuario naturale nel cuore della città, dove convivono flora e fauna in equilibrio, offrendo un rifugio sicuro per molte specie e un luogo di meraviglia per chiunque lo visiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nidi e uova all’Oasi Smeraldino. "È la casa della natura"

