nicole kidman e i suoi 58 anni tra corsa equitazione nuoto yoga e dieta dei 4 quadranti

Nicole Kidman, a 58 anni, dimostra che mantenersi in forma può essere un’arte di equilibrio tra passione e benessere. Tra corsa, equitazione, nuoto, yoga e la rinomata dieta dei 4 quadranti, l’attrice australiana si reinventa costantemente, abbracciando uno stile di vita che unisce esercizio e piacere culinario. È la prova vivente che il segreto della bellezza duratura risiede nella cura di sé con leggerezza e dedizione.

L'attrice australiana continua a reinventarsi con un approccio bilanciato tra allenamento e piacere della tavola.

Nicole Kidman nel progetto “Girls and Their Horses” per Amazon - Nicole Kidman torna protagonista in “Girls and Their Horses”, la nuova serie Amazon ispirata al romanzo di Eliza Jane Brazier.

