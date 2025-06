Nicolato | Roma bella prova per Gasperini aveva bisogno di una nuova sfida

La Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo, affidando a Gasperini il compito di rilanciare il progetto giallorosso. Con una strategia ben definita e un mercato da gestire con attenzione, il club lavora sodo per rafforzare la rosa e puntare in alto. L’obiettivo è consegnare all’allenatore una squadra solida, competitiva e in linea con le ambizioni della società , pronta a conquistare nuovi traguardi.

Tanto da fare in agenda per la Roma, che dopo aver definito con esattezza la guida sportiva del club, con il trio Massara-Ranieri-Gasperini a gestire le operazioni, si tuffa in particolare in un mercato che non sarĂ semplice. Da de Cuyper a Lucumì la difesa è particolarmente attenzionata, ma molto passerĂ dalle cessioni da qui al 30 giugno, e l'obiettivo è consegnare ad un allenatore forte e preparato una squadra nelle sue corde, che possa puntare a fatti a quel benedetto obiettivo Champions League che manca da troppo tempo. Sicuro che il Gasp possa fare un buon lavoro è l'ex selezionatore dell'Italia U21, ora ct della Lettonia, Paolo Nicolato, che ha parlato così a Tele Radio Stereo: "Posso dare per certo che Gasperini è un ottimo allenatore, è scontato dirlo.

