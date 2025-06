Nico Gonzalez Juventus spunta un club di Serie A! La rivale pensa all’esterno argentino | i bianconeri aprono ecco la cifra per la cessione

La Juventus apre le porte alla cessione di Nico Gonzalez, un possibile colpo di scena nel mercato di Serie A. La Lazio, rivale storica e desiderosa di rinforzare l’attacco, si fa avanti con interesse concreto, richiesto da Sarri stesso. Ma qual è la cifra richiesta dalla Juve? La trattativa è aperta: tutto dipenderà dalle offerte e dalle strategie di mercato delle prossime settimane.

