Nettuno, 17enne tenta di difendere la mamma ma viene aggredita anche lei.

Una scena di estrema violenza scuote Nettuno, dove un uomo di 43 anni ha tentato di mettere fine alla vita dell'ex compagna e di aggredire anche la figlia. La reazione coraggiosa di un ragazzo di 17 anni, che si è opposto per difendere la madre, si è conclusa con l’intervento tempestivo dei Carabinieri. Un episodio che evidenzia il valore della solidarietà di fronte alla brutalità e l’importanza di proteggere le vittime di violenza domestica.

Nettuno, 20 giugno 2025 – Fa irruzione in casa per aggredire l’ex compagna, poi anche la figlia: è successo a Nettuno dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato per t entato omicidio e lesioni personali un uomo italiano di 43 anni. L’uom o, non più convivente con l’ex compagna da alcuni giorni, è entrato improvvisamente nell’abitazione della donna e ha aggredito violentemente sia lei che la figlia di lei, 17enne, intervenuta nel tentativo di proteggere la madre. Le donne sono state accompagnate presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Anzio, ove venivano dimesse con 30 e 10 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it