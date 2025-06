Netanyahu tira dritto e ignora Trump | la guerra all’Iran continua anche senza il consenso Usa

Netanyahu non si ferma di fronte a nulla: il premier israeliano ignora le pressioni di Trump e prosegue deciso la sua strategia contro l’Iran. Con una determinazione ferrea, Netanyahu ribadisce che Israele continuerà a lavorare per smantellare il nucleare iraniano, indipendentemente dal sostegno americano. La tensione nel Medio Oriente si intensifica, lasciando presagire un proseguimento senza sconti della lotta più delicata del panorama geopolitico mondiale.

Benjamin Netanyahu tira dritto per la sua strada. Infischiandosene di cosa fanno i suoi alleati, a partire da Donald Trump. Israele la guerra contro l’Iran la porterà avanti anche senza il sostegno del presidente Usa, come ha detto il premier oggi. “Fer meremo il nucleare dell’Iran con o senza Trump”, afferma Netanyahu in un’intervista all’emittente israeliana del circuito Kan. “Il nostro principale obiettivo – afferma – è fermare il programma nucleare, eliminare la minaccia, mentre il secondo obiettivo è fermare la capacità balistiche dell’Iran”. Netanyahu se ne infischia di Trump. Per Netanyahu ciò che farà Israele non dipende dal sostegno dei suoi alleati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it