Netanyahu | Fermeremo il nucleare dell' Iran con o senza Trump | Il colosso marittimo Maersk sospende gli scali ad Haifa

In un clima di tensioni crescenti tra Israele e Iran, Netanyahu promette di fermare il nucleare iraniano, con o senza l'appoggio di Trump. Intanto, il colosso marittimo Maersk sospende gli scali ad Haifa, accentuando le preoccupazioni internazionali. Oggi a Ginevra, ministri di Germania, Francia e Regno Unito si confrontano con Iran e l'UE, cercando di trovare una via diplomatica. La situazione rimane complessa e in rapido mutamento, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

