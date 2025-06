netanyahu devasta gaza e pensa alle nozze del figlio

mentre Gaza è devastata e migliaia di civili soffrono, Netanyahu affronta il suo dramma privato con una certa freddezza, sollevando interrogativi sulla priorità tra la guerra e le questioni familiari. In un momento in cui il mondo osserva attonito, si apre un dibattito su cosa rappresenti davvero il peso delle scelte personali di fronte a un conflitto di proporzioni storiche.

Benjamin Netanyahu ha spostato il matrimonio del figlio a causa della guerra, e ne ha parlato pubblicamente con toni da sacrificio personale: “È un costo per tutta la mia famiglia”, ha detto all’ospedale Soroka, colpito da un missile iraniano. Ha evocato il Blitz su Londra e il dolore di un padre costretto a rinunciare a un evento gioioso. Ma l’indignazione non è esplosa per il rinvio del ricevimento: è esplosa perché mentre Gaza è devastata, mentre il 94% degli ospedali palestinesi è stato distrutto da Israele, Netanyahu pretendeva compassione per il proprio disagio familiare. Lo stesso premier che ha definito “atto terroristico” il colpo iraniano sull’ospedale israeliano – un singolo missile con feriti ma senza vittime – ha autorizzato una campagna militare che ha raso al suolo strutture sanitarie, ambulanze, reparti neonatali, come attestano l’OMS e l’OHCHR. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it