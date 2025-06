Netanyahu deciso | Fermeremo il nucleare dell' Iran con o senza Trump

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu non ha esitato nel dichiarare la propria ferma determinazione a bloccare il programma nucleare iraniano, con o senza l’appoggio di Trump. In un’intervista, ha sottolineato che il principale obiettivo è eliminare la minaccia nucleare e le capacità balistiche dell’Iran, lasciando aperta la porta alle decisioni di Washington. La posta in gioco: garantire la sicurezza globale e mantenere la regione sotto controllo.

Fermeremo il nucleare dell’Iran con o senza Trump: così il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, in una intervista all’emittente israeliana del circuito Kan. «Il nostro principale obiettivo è fermare il programma nucleare, eliminare la minaccia, mentre il secondo obiettivo è fermare la capacità balistiche dell’Iran. Se Trump vuole partecipare o meno - afferma Netanyahu - è una sua decisione,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Netanyahu deciso: “Fermeremo il nucleare dell'Iran con o senza Trump”

