Netanyahu | avanti fino in fondo contro il nucleare con o senza Trump

In un clima di tensione crescente, Netanyahu si prepara a portare avanti la sua battaglia contro il nucleare iraniano, determinato a raggiungere il suo obiettivo con o senza il supporto di Trump. La regione si trova sull’orlo di un conflitto che potrebbe ridefinire gli equilibri internazionali. Quanto sarà disposto a spingersi il leader israeliano per assicurare la sicurezza del suo paese? La risposta potrebbe cambiare le sorti di Medio Oriente e oltre.

Milano, 20 giu. (askanews) - Decollano i caccia israeliani in missione verso gli obiettivi a Teheran, mentre in Israele bruciano i palazzi di Be'er Sheva, colpiti dai missili iraniani. Non si ferma la guerra tra Israele e Iran e gli annunci di Benjamin Netanyahu non vanno proprio nella direzione dei negoziati: il premier israeliano si dice pronto ad andare fino in fondo per annientare il nucleare iraniano, con o senza il sostegno militare diretto di Trump. "Ho deciso che raggiungeremo tutti i nostri obiettivi, tutti i loro impianti nucleari iraniani, abbiamo il potere per farlo, ma spetta al Presidente Trump decidere se aderire o meno", ha detto Netanyahu in una intervista all'emittente pubblica Kan 11. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Netanyahu: avanti fino in fondo contro il nucleare con o senza Trump

In questa notizia si parla di: netanyahu - fondo - nucleare - trump

Netanyahu: «Colpito il cuore del programma di arricchimento nucleare di Teheran». Khamenei promette vendetta. Le parole di Trump Vai su Facebook

Tel Aviv, esplosione in residenza ambasciatore norvegese. Casa Bianca: Iran può produrre atomica in 2 settimane; Netanyahu: avanti fino in fondo contro il nucleare con o senza Trump; Netanyahu: Fermeremo l'Iran con o senza Trump. Allarme Fbi per cellule dormienti. Proteste anti Usa a Teheran | La diretta.

Netanyahu: avanti fino in fondo contro il nucleare con o senza Trump - Decollano i caccia israeliani in missione verso gli obiettivi a Teheran, mentre in Israele bruciano i palazzi di Be'er Sheva, colpiti dai missili iraniani. Si legge su libero.it

Netanyahu: 'Fermeremo il nucleare dell'Iran con o senza Trump'. Esplosioni a Tel Aviv, Haifa e Gerusalemme - Araghchi: 'Israele ha tradito lavoro diplomatico con gli Usa'. Secondo ansa.it