Nessuna alga tossica nei mari del Messinese la risposta dell' Asp

Nessuna traccia di alga tossica nei mari del Messinese: questa la rassicurante comunicazione dell'ASP, che conferma l'assenza di Ostreopsis lungo le coste della provincia. Una notizia che mette fine agli allarmismi e permette a residenti e turisti di godere in sicurezza delle bellezze marine della zona. La trasparenza e l’impegno delle autorità sono fondamentali per tutelare la salute pubblica e preservare il nostro meraviglioso patrimonio naturale.

"In riferimento agli articoli allarmistici riportati da alcune testate giornalistiche circa la presenza di Ostreopsis trovata nei nostri mari, si comunica che non è stata rilevata a tutt'oggi la sua comparsa lungo le coste della provincia di Messina": a dirlo il direttore del Dipartimento di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - "Nessuna alga tossica nei mari del Messinese", la risposta dell'Asp

