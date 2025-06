nerdpool incontra donald soffritti

NerdPool.it ha l’onore di incontrare Donald Soffritti, uno dei più grandi fumettisti italiani, celebre per aver dato vita a storie indimenticabili su Topolino. Durante una conversazione esclusiva presso la fumetteria Kaos Tech, Soffritti condivide il suo affascinante percorso professionale e le ispirazioni che hanno plasmato il suo stile unico. In questo incontro speciale, scopriamo come Donald Soffritti sia diventato un’icona del fumetto italiano e quale sia la sua visione del futuro del settore.

