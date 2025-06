Nella trasmissione di Milo Infante il caso Garlasco crea toni accesi e polemiche sui presunti scoop delle Iene Assenti i difensori e consulenti di Sempio di Stasi e dei Poggi

Il caso Garlasco, protagonista di un acceso dibattito su Rai 2 condotto da Milo Infante, ha acceso i riflettori su aspetti controversi e sul mistero che avvolge il delitto. Con una puntata dominata dall’assenza di difensori e consulenti, la discussione si è imbevuta di toni polemici e supposizioni. La mancanza di figure chiave ha impedito un quadro completo e obiettivo, lasciando il pubblico con più domande che risposte, mettendo in evidenza i rischi di un dibattito senza contraddittorio.

M ilo Infante ha dedicato gran parte della puntata di Ore 14 Sera, andata in onda su Rai 2, al delitto di Garlasco. La novità più eclatante: su esplicita richiesta della procura, gli avvocati e consulenti di parte si sono astenuti dal presentarsi in televisione, declinando l’invito del giornalista. Forse è per questo motivo che le argomentazioni sono sembrate ripetitive e le posizioni degli ospiti inamovibili. Il femminicidio diventa reato autonomo: il nuovo ddl prevede l’ergastolo X Leggi anche › A “Ore 14 di sera” le ultime novità sul caso Garlasco e sulla morte di Pierina Paganelli Ore 14 sera, il caso Garlasco e gli ospiti della serata. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nella trasmissione di Milo Infante il caso Garlasco crea toni accesi e polemiche sui presunti scoop delle "Iene". Assenti i difensori e consulenti di Sempio, di Stasi e dei Poggi

In questa notizia si parla di: milo - infante - garlasco - trasmissione

