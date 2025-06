Nella partita con l’Inter ho capito che potevamo vincere lo scudetto Quello che dissi dopo era un messaggio ai ragazzi | lo svela Antonio Conte

nella partita con l’Inter ho capito che potevamo vincere lo scudetto. Quello che dissi dopo era un messaggio ai ragazzi, un segnale di fiducia e determinazione. Antonio Conte svela il momento decisivo: “Quella con l’Inter, recuperare lo svantaggio, rischiare di vincere”. Fino a quel pareggio al Maradona, il tecnico aveva nascosto le sue ambizioni. Dopo il match, tutto cambiò, e la corsa allo scudetto prese una svolta decisiva.

“Quella con l’ Inter, recuperare lo svantaggio, rischiare di vincere”. Antonio Conte non ha dubbi quando deve indicare la partita della svolta, quella in cui ha capito davvero di poter conquistare lo scudetto al primo anno col Napoli. Fino a quel match, terminato 1 a 1 al Maradona, il tecnico salentino si era sempre nascosto. Dopo il pareggio di Billing qualcosa cambiò, anche nella narrazione: “Dissi pubblicamente per la prima volta: ‘Se vogliamo, possiamo’. Era un messaggio per i miei ragazzi. Ci credevo, dovevano farlo anche loro “. È solo uno dei dettagli raccontati da Conte sulla sua annata alla guida del Napoli in una lunga intervista rilasciata alla rivista Sette per promuovere il suo nuovo libro Dare tutto, chiedere tutto scritto con Mauro Berruto (Mondadori). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it