nel pacifico continua a salire la tensione tra incursioni cinesi nei cieli di taipei e le polemiche di pechino sul passaggio di una nave da guerra britannica nello stretto di taiwan

Le tensioni nel Pacifico si intensificano, con incursioni aeree cinesi e reazioni politiche sempre più accese. Taiwan denuncia una nuova ondata di attività militare cinese, mentre Pechino critica il passaggio di una nave britannica nello Stretto di Taiwan. La regione sembra avvicinarsi a un punto di non ritorno, dove ogni mossa potrebbe scatenare conseguenze imprevedibili. La situazione rimane critica e in costante evoluzione, richiedendo attenzione internazionale.

Le tensioni nel Pacifico tornano a salire dopo che Taiwan ha segnalato una nuova ondata di attività militare da parte della Cina attorno all'isola, proprio mentre Pechino ha duramente criticato il recente transito di una nave da guerra britannica nello Stretto di Taiwan. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa di Taipei, nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 50 caccia cinesi in volo intorno all'isola principale, insieme a sei unità navali della marina cinese. L'annuncio arriva a soli due giorni dal passaggio della HMS Spey, nave da pattugliamento della Royal Navy, attraverso le acque che separano Taiwan dalla Cina continentale.

