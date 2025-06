nel nuovo disco di luisa corna protagonisti i bambini di mezzomerico

Nel nuovo disco di Luisa Corna, i protagonisti sono i bambini di Mezzomerico, che hanno dato voce a un progetto speciale. Questa settimana, presso il Black Mood Studio di Novara, si è svolta una sessione di registrazione emozionante, unendo talento, passione e innocenza. Un lavoro che promette di incantare il pubblico e celebrare la magia della musica attraverso gli sguardi e le voci dei più piccoli. Restate con noi per scoprire di più!

