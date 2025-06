nel giorno del suo compleanno il mondo del cinema piange la sacerdotessa spirituale nella serie televisiva cult anni novanta

nel giorno del suo compleanno, il mondo del cinema si ferma per onorare la sua memoria. Marise Wipani, l’incarnazione stessa della spiritualità e della forza in “Xena: Principessa Guerriera”, lascia un’eredità indelebile nei cuori di fan e colleghi. La sua scomparsa, avvenuta proprio nel giorno del suo 61° compleanno, rende il suo addio ancora più struggente e significativo, un ricordo vivo che continuerà a ispirare generazioni.

S e n'è andata nel giorno del suo 61esimo compleanno. Una coincidenza che rende l'addio ancora più toccante per i fan che l'hanno conosciuta e amata nei panni di Kanae, personaggio indimenticabile di "Xena: Principessa Guerriera". Rimasta nel cuore degli spettatori per la sua interpretazione intensa e autentica, Marise Wipani, attrice neozelandese dal talento sobrio e potente, non ha mai cercato il centro della scena, ma quando c'era, nello schermo come nella vita, lasciava il segno.