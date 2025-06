Nel gioiello abbandonato nel parco di Monza potrebbe arrivare un centro sanitario per bambini | il progetto

Nel suggestivo scenario del Parco di Monza, un gioiello abbandonato potrebbe rinascere come centro sanitario per bambini, grazie a un ambizioso progetto di riqualificazione. Con investimenti di 55 milioni di euro da parte della Regione Lombardia, diversi interventi sono già stati avviati, completati o appaltati, mentre il collegio di vigilanza assicura la trasparenza e l’efficacia del piano. Questa iniziativa promette di trasformare un luogo dimenticato in un’oasi di speranza e cura per le nuove generazioni.

Alcuni interventi sono stati già avviati, alcuni finiti e altri appaltati. E per rilanciare il complesso del Parco di Monza e della Villa Reale Regione Lombardia ha investito 55 milioni di euro. Il collegio di vigilanza dell’Accordo di programma tra Regione Lombardia, comune di Milano e comune di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Nel gioiello abbandonato nel parco di Monza potrebbe arrivare un centro sanitario per bambini: il progetto

