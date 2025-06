Nel bicentenario della strada dello Stelvio ecco la riedizione del vocabolario bormino

Nel bicentenario della storica Strada dello Stelvio, torna un tesoro di cultura e tradizione: la riedizione limitata del Vocabolario bormino. Un’opera preziosa, voluta dall’amministrazione comunale per celebrare questo importante traguardo, che arricchisce un anno ricco di eventi celebrativi. In un contesto di festeggiamenti, questa ristampa si distingue come un omaggio alla memoria e alle radici di Bormio, confermando il suo ruolo di custode delle tradizioni locali.

L'edizione è limitata, come si conviene per le opere pregiate, fortemente voluta dall'amministrazione comunale per festeggiare il bicentenario della strada dello Stelvio. In un anno denso di celebrazioni si inserisce a pieno titolo la ristampa di un cimelio, il Vocabolario bormino, la tradizione.

LA RIEDIZIONE DEL VOCABOLARIO NEL BICENTENARIO DELLA STRADA DELLO STELVIO: UN REGALO A TUTTI I BORMINI; Un tesoro ritrovato: ristampato il “Vocabolario bormino” per i 200 anni della Strada dello Stelvio.

