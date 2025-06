Negli Stati Uniti il 40% usa l’IA ma solo una minima parte si fida Equilibrio tra chi vorrebbe adottarla anche a scuola e chi vorrebbe proibirla Il sondaggio di NBC News

Negli Stati Uniti, solo il 40% della popolazione si fida dell’intelligenza artificiale, alimentando un dibattito acceso tra chi desidera integrarla nelle scuole e chi ne chiede il divieto. Un sondaggio NBC News con Generation Lab svela le percezioni di adulti e giovani sulla AI, rivelando un equilibrio delicato tra entusiasmo e timore. La questione diventa quindi centrale nel futuro della società americana, aprendo scenari complessi e stimolanti...

Un sondaggio realizzato da NBC News in collaborazione con Generation Lab ha analizzato il modo in cui la popolazione statunitense percepisce e valuta l’intelligenza artificiale nei diversi ambiti della vita quotidiana. L’indagine, condotta su un campione rappresentativo di adulti e giovani della Generation Z, si è posta l’obiettivo di comprendere il livello di familiarità con questi strumenti, la fiducia che essi ispirano e le opinioni sul loro impatto in settori come istruzione, sanità e lavoro. L'articolo Negli Stati Uniti il 40% usa l’IA, ma solo una minima parte si fida. Equilibrio tra chi vorrebbe adottarla anche a scuola e chi vorrebbe proibirla. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

